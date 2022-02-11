Suriye’ye 4 TIR gıda yardımı
Çorum İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri ve TDV Çorum Şubesi’nce sınırın yanı başında bulunan kamplarda yaşayan Suriyeli mülteciler için “Sen Açken Ben Uyuyamam” sloganıyla başlattığı yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor.
Devam eden yardım kampanyasıyla alakalı konuşan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer şunları söyledi:
“Değerli Çorumlu kardeşlerimiz ve kıymetli cemaatimiz, yardım kampanyamızda bu güne kadar 1 milyon Türk lirasını aşan bir rakama ulaşmış bulunuyoruz. Bu kapsamda 4 TIR (100 ton) un ve temel gıda maddesi ilimizden yola çıkmış bulunmaktadır. Bu vesileyle darda kalanlara sahip çıkmayı adet haline getiren hayırsever bir o kadar da cömert Çorum halkına ve kıymetli cemaatimize teşekkür ediyoruz. Allah yardımlarını kabul eylesin. Yine kampanyamıza ilçelerimizden de ciddi destekler oldu. Din gönüllüsü kardeşlerimiz kampanyanın duyurulması ve cemaatimizin teşvik edilmesinde büyük katkı sundular. Nihayetinde Çorumumuza yakışan bir netice oldu. Bu vesile ile tekrar emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun.“
Müftülük bahçesinde hazır bekleyen insani yardım TIR’ı, dualarla Suriye'ye uğurlandı.
(Haber Merkezi)
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