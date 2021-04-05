Suriye’de iyilik dağıttılar

Çorum’da hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan 350 gıda kolisini dağıtmak ve yaptırılan 60 briket evi yerinde görmek amacıyla Suriye’nin İdlib kentine doğru yola çıkan İl Müftüsü Muharrem Biçerr yönetimindeki gönüllü ekipte bulunan İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Vaizler, din gönüllüsü hocalar ile birlikte Diyanet Vakfı Çorum Şube Temsilciliği mütevelli heyeti üyeleri, İdlib ve Azez bölgelerinde çadırkentlerde yaşayan savaş mağduru ailelerle buluştu.

Burada şehit aileleri ve yetim çocuklarla buluşan Türk Diyanet Vakfı gönüllü ekibi TDV’nin günlük yapmış olduğu yemek dağıtımına yardımcı oldu. Ardından yetimhane kamplarını ziyaret ederek şehit ailelerine gıda kolileri, yetim çocuklara da hediyeler dağıtan TDV gönüllü ekibi, İdlib ve Azez’de yapımı devam eden kurs, okul, cami gibi inşaatlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sonunda konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, ”Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ihtiyaç sahiplerine el uzatan Türkiye Diyanet Vakfı’nın faaliyetleri ilelebet devam edecektir. Bu minvalde yardım kampanyamıza katkılarından dolayı hayırsever vatandaşlarımıza ve tüm personelimize teşekkür ediyor, yardımların dağıtımda aktif rol oynayan TDV gönüllü ekibimize şükranlarımı sunuyor, gayretlerinin yüce Allah katında kabul edilmesini diliyorum” dedi.



(Haber Merkezi)