Suriye ve Irak Tezkeresi TBMM’de kabul edildi ve Lübnan Tezkeresi TBMM’den geçti.

Suriye ve Irak'a asker gönderilmesinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. CHP ve HDP grupları ‘hayır' oyu kullanırken, AK Parti, MHP ve İYİ Parti grupları tezkereye 'evet' oyu kullandılar.

Lübnan Tezkeresi TBMM'den geçti

Lübnan UNIFIL görevi kapsamında bir yıl görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

