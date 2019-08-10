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Sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi için ilave tedbirler

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEDAŞ), Kurban Bayramı’nda da sahada çalışmalarına devam edecek. 

Sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi için ilave tedbirler

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEDAŞ), Kurban Bayramı’nda da sahada çalışmalarına devam edecek. 

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:51
Sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi için ilave tedbirler

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop‘ta yaklaşık 3 milyonun üzerinde insanın elektrik enerjisi ihtiyacını kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sunmak için çalışmalar yapan YEDAŞ, Kurban Bayramı’nda da 7/24 sahada çalışmalarına devam ediyor. YEDAŞ Kurban Bayramı tatili öncesinde sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi için ilave tedbirlerini aldı. 

Bayramda da görev başında 
175 araç ve 820 ekiple Kurban Bayramı’na hazır olan YEDAŞ, 3 milyondan fazla elektrik kullanıcısının, kurban bayramı tatilini huzurlu ve aydınlık geçirmesi amacıyla çalışmalarına devam edecek. Tüketici Hizmetleri ve Çözüm Merkezi, Şebeke Yönetim Merkezi, Arıza Onarım Bakım Birimleri vardiya planlarını hizmet kalitesini en üst seviyede karşılayacak şekilde düzenledi. İhtiyaç duyulması durumunda en kısa sürede aksiyon almak amacıyla ilave ekip ve ekipmanlarını hazırladı. Tüketici Hizmetleri Çözüm Merkezi birimi 186, 0850 724 11 86 numaralı hatlardan, YEDAŞ 186 Mobil Uygulama, 0530 10 60 186 Whatsapp ve BİP hattı, www.yesilirmakedas.com Webchat ile Canlı Destek Hattı ve sosyal medya kanalları üzerinden tüketicilerin talep ve şikayetlerini dinleyerek çözüme kavuşturulmasını sağlamaya devam edecek. 

Kesinti ve arızalar çözüme ulaştırılacak 
YEDAŞ, bayram öncesinde sokak aydınlatma tesisi, armatür dönüşümü, kırsal şebekede artan enerji talebini karşılamak amacıyla güç artırımı yatırımları, şebeke bakım onarım, yenileme, yeni şebeke tesisi gibi çalışmalarını ihtiyaçları karşılayacak şekilde tamamladı. Yatırım ve bakım onarım çalışmaları sırasında yapılan planlı elektrik kesintilerine de bayram süresince ara verecek. YEDAŞ, dinamik ekibi ile bayramda çeşitli nedenlerle oluşabilecek kesinti ve arızaları çözüme ulaştıracak. 

(İHA)

Son Güncelleme: 10.08.2019 16:00
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