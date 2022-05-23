“Sürdürülebilir Mutluluk İçin Çocuk Otobüsü” projesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından organize edilen ve Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İŞKUR, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen projenin açılışı Çesmeören Köyü İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Proje ile birlikte öğrencilere çocuk ve insan hakları, diş sağlığı, sağlıklı yaşam, hijyen bilgileri, interneti doğru kullanma, mahremiyet ve kişi sınırlarına saygı, verimli ders çalışma teknikleri ve sınav kaygısını önleme konularında eğitimler verilecek. Aynı projede velilere yönelik aile içi iletişim, kadın hakları, hijyen, sağlık, tütün ve internet bağımlılığını önleme, meslek edinme için başvurabilecekleri eğitimler ve kurumlar gibi birçok konuda faaliyetler gerçekleştirilecek.

17 köyün katılımıyla Çeşmeören Köyü’nde başlayan ve 17 Haziran 2022 tarihinde Üyük Köyü’nde sonlandırılacak projenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “Birçok kurumun işbirliğinde gerçekleştirilen bu proje hem öğrencilerimize hem de velilerimize büyük farkındalıklar katacaktır. Çocuklarımız öğrenirken, eğlenecekler. Proje paydaşlarımıza, öğretmenlerimize, müdürlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)