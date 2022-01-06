Flaş HaberŞüpheli paket fünye ile patlatıldı
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Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Sakarya 3. Sokak'taki şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan şüpheli paket çevrede bulunan araçlara zarar verirken polis bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. AYRINTILAR GELİYOR..
Güncel 06.01.2022, 23:45 07.01.2022, 00:52
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