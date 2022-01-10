Şüpheli görülen çizmeli şahıs polisi harekete geçirdi

Olay Gazi Caddesinde meydana geldi. Ayaklarında çizme ve parka bulunan bir kişinin çevreye zarar verdiği yönünde ihbarda bulunulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli şahsın üst aramasını yapıp GBT ve kimlik sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamada şüpheli şahsın Aksaray doğumlu Kadir K., olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Polis aracına bindirilen Kadir K., önce emniyete ardından da otobüs terminaline götürülerek Aksaray'a gönderildi.

(Yusuf ÇINAR)