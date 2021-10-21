Şüpheli araç kaçtı, polis kovaladı
Çorum’da polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Güncel 21.10.2021, 13:33 21.10.2021, 13:52
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İddialara göre, içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy, Cumartesi Pazarı mevki Şenyurt Sokak ve Bahar Caddesi istikametine kaçan sürücü, Bahçelievler Mahallesi 2’inci Cadde üzerinde durduruldu. Durdurulan araçtan bir kişi kaçarken, yaşı küçük bir kız bir erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi karakola götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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