Süper Loto’da ikramiye 25 milyon TL’ye koşuyor

Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunları, vatandaşların zenginlik hayalini süslemeye, umut dünyasını canlandırmaya devam ediyor. Bahabey Caddesi üzerinde yıllardır faaliyet gösteren Çevik Büfe Sayısal Loto, İddaa ve Milli Piyango Bayii, Süper Loto'nun haftalardır devretmesi ve rekor bir ikramiye dağıtacak olması nedeniyle hareketli günler yaşıyor.

Perşembe günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun birkaç haftadır devretmesi sonucu bu hafta dağıtılacak ikramiyenin 25 milyon lirayı bulması bekleniyor. Şu an itibariyle 22.5 milyonluk bir ikramiye tutarına ulaşan Şüper Loto'da çekiliş saatine kadar bu rakamın artacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların gerek Sayısal Loto'ya, gerek Süper Loto'ya, gerekse Şans Topu, On Numara, İddaa, Spor Toto ve Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Erdal Çevikgedey, Çevik Büfe olarak irili-ufaklı çok sayıda ikramiye ödemesi yaptıklarını dile getirdi.

İDDAA’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Öte yandan Türkiye Süper Lig, alt ligler ve diğer Avrupa ülkelerinin maçlarının başlayacak olması nedeniyle İddaa’da yeni dönem de yeni uygulamalarla başlıyor. Ara tatil döneminin ardından bazı ülkelerin maçları ise başladı.

Bu arada İddaa’da canlı maç, tek maç uygulamaları da başlıyor. İddaa’da yeni uygulamalar nedeniyle bayilere sisteme uygun yeni makinalar, yeni bilgisayarlar kuruldu. Erdal Çevikgeday, gerekli denetim ve kontrollerin ardından İddaa’da yeni dönemin, yeni uygulamalarla başlayacağını bildirdi.

İddaa’da Türk halkının uzun süredir beklediği maç devam ederken bahis yapabilme ve tek maç uygulaması önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu durumun İddaa’ya yeni bir heyecan katması bekleniyor.

(Volkan SINAYUÇ)