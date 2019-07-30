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Süper Loto’da ikramiye 22 milyon TL’yi geçecek

Türkiye’de 6 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin 22 milyon TL’yi geçmesinin beklendiği açıklandı.

Süper Loto’da ikramiye 22 milyon TL’yi geçecek

Türkiye’de 6 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyenin 22 milyon TL’yi geçmesinin beklendiği açıklandı.

30 Temmuz 2019 Salı 00:01
Süper Loto’da ikramiye 22 milyon TL’yi geçecek

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ve geçen 6 sayıyı bilen olmadığı için 6. Kez devreden Süper Lota’da bu hafta ikramiyenin 22 milyon TL’yi geçeceği söyleniyor. Geçen hafta yapılan çekilişte 16,7 milyon TL’nin devrettiğini ve rakamın bugün 20 milyona yaklaştığını belirten Rıfat Büfe sahibi Rıfat Umur, “Perşembe akşamına kadar ikramiyenin 22 milyon TL olması bekleniyor” dedi.

Rıfat Umur ayrıca yarın akşam çekilecek olan Sayısal Lota’da 4 milyon TL’ye yakın ikramiye olacağını ve aynı akşam çekilişi yapılacak Şans Topu’nda ise ikramiyenin 1 milyon TL civarında olacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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