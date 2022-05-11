Sunucu işletim sistemi ve antivirüs yazılımı ihalesi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Yaklaşık maliyeti 354 bin 666 TL solan ihalede birinci kısım için BVF Bilgi Teknolojileri Yapı ve Danışmanlık 149 bin 880 TL teklif verirken, Fatih Gürbüz ise 135 bin 576 TL’lik teklif sundu. İkinci kısım için de Burak Kırdı 108 bin 495 TL, Fatih Gürbüz 108 bin 350 TL ve Emre Selim ise 124 bin 500 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Uğur GÖRKEM)

