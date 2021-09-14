Sünnet Şöleni 18 Eylül’de yapılacak

Çorum Belediyesi’nin 18 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceği Sünnet Şöleni etkinlikleri saat:12.30’da Hürriyet Meydanı’nda konvoy ile başlayacak. Şehir merkezinde düzenlenen konvoyun ardından çocuklar için Hıdırlık’ta dualar edilecek. Ardından Buharaevler Semt Pazarı alanında animasyon gösterileri, yarışmalar, illüzyon gösterisi ve palyaço etkinlikleri gerçekleşecek. Sünnet şöleni kapsamında ayrıca ünlü sanatçı Hasan Yılmaz tarafından halk konseri verilecek.

