Sünnet arabasını görenler şaşırdı
Yusuf Acar ile Sevda Acar'ın oğlu Yusuf Efe Erkekliğe ilk adımı attı. Yusuf Efe erkekliğe ilk adım atışını süslenen traktör ile gezerek kutladı.
Güncel 03.10.2021, 22:56
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Yusuf Acar ile Sevda Acar'ın oğlu Yusuf Efe Acar için görkemli bir tören düzenlendi. Yusuf Efe'nin düğün törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.
Sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan çocuk gezdirme renkli görüntülere sahne oldu. Yusuf Efe kendisi için süslenen traktörle şehir turu atarak düğüne katılanlarla mutluluğunu paylaştı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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