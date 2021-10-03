Sünnet arabasını görenler şaşırdı

Yusuf Acar ile Sevda Acar'ın oğlu Yusuf Efe Acar için görkemli bir tören düzenlendi. Yusuf Efe'nin düğün törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan çocuk gezdirme renkli görüntülere sahne oldu. Yusuf Efe kendisi için süslenen traktörle şehir turu atarak düğüne katılanlarla mutluluğunu paylaştı.

(Ömür SOYTEMİZ)

