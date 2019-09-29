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“Suni problemlerle hakikat örtbas ediliyor”

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, ülkedeki sorunların konuşulamadığı ancak hamaset ve popülizmin öne çıktığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

“Suni problemlerle hakikat örtbas ediliyor”

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, ülkedeki sorunların konuşulamadığı ancak hamaset ve popülizmin öne çıktığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

29 Eylül 2019 Pazar 22:39
“Suni problemlerle hakikat örtbas ediliyor”

Saadet Partisi İl Divan Toplantısı’na katılan Karaduman, bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Yiyecek ve içecek fiyatları aldı başını gidiyor ne yapacaksınız” şeklinde soru sorduğunu Cumhurbaşkanının ise “Sizin merminin fiyatından haberiniz var mı” şeklinde cevap verdiğini hatırlattı. Sorunların çözülemediği noktada suni problemlerle hakikatin örtbas edilmeye çalışıldığını söyleyen Karaduman, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatlarının mermi hesabı üzerinden açıklanması durumunda hesabın iyi yapılması gerektiğini kaydetti. Sarayın bir günlük harcamasının 2 milyon lira olduğunu ve bu para ile kaç mermi alınabileceğinin hesabının yapılması gerektiğini söyleyen Abdulkadir Karaduman, “Güvenpark’ta bir vatandaş geçinemediği için kendini yakmaya çalıştı. Bu olaydan 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığına 4 tane toplam değeri 80 milyon lira olan makam aracı alındı. Araçlara verilen para ile kaç mermi alınabiliyor hesabını vermeleri gerekir. AK Parti milletvekilleri merhamete gelirlerse sorun kalmayacaktır” dedi. Tüm sorunların çözümü için iktidara gelmek gerektiğini anlatan Karaduman, “Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bu dönemde mağdur olan insanların sorunlarını çözmek yerine algıları yönetmeye çalışıyorlar. Ülkeyi yönetenler bu anlayışla bir arpa boyu yol gidemezler. Tek adamın ülkeyi yönettiği onun dışındakilerin cümle bile kuramadığı bir dönemden geçiyoruz. Seçim sonuçları bize Ak Parti’nin kendi kendini bitirdiğini ve bu yöntemlerle siyaset yapılamayacağını gösterdi. Bir Amerikacı parti gidip yerine yenisinin gelmesi halinde kaybeden yine Anadolu halkı olacaktır.

Diyarbakır’da annelerin HDP’nin kapısına gidip çocuklarını istemesi, bir bakanın da onlarla birlikte gidip gözyaşı dökmesi büyük bir acziyettir. Annelerin yanındayız fakat çözüm yine devlet olmalıydı” dedi. (Erkan BAYATLI)

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