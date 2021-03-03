“Suni gündemler yerine toplumun sorununu gündeme taşıyoruz”

Diğer partilerin suni gündemlerini şaşkınlıkla takip ederken, halkın gerçek gündemini ön planda tutma gayretinde olduklarını belirten Aralık, bu amaçla sürekli toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek gerçekleri gündemde tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yaptıkları bu gibi çalışmaların amacına ulaştığını, iktidar ve muhalefet partilerinin Çorum’a ilgisinin artmasından gördüklerini ifade eden Aralık, açıklamasında şunları bildirdi:

“Son dönemde sık sık Çorum’u ziyaret etmeleri, hemşerilerimizin dikkatinden kaçmamaktadır. Bu ziyaretlerin temel nedeni, halkımızın DEVA Partisi’ne olan teveccühündeki hızlı yükseliştir.

AK Parti seçmenindeki kararsızlığı fark eden muhalefet partileri de Çorum’u odak noktası olarak belirlemiştir. Kısa sürede İYİ Parti’den iki ayrı heyetin ilimizi ziyaret etmesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun az oy aldığı illerden Çorum’u ziyaret etmeye hazırlandığının açıklanması, tezimizi pekiştirmektedir. Bugüne dek yaptığımız doğru tespitlerle ilimizin sorun ve talepleri konusunda dikkat çekmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Ulaştırma bakanının tren ve havaalanı sözleri artık klasikleşmiş siyasilerin sözlerinden öteye maalesef geçememiştir. İlçelerimizin nüfusundan az olan illerde bile olan havaalanı, Çorum’a bir türlü yapılmamaktadır. Hatta geçmişte yapımına başlanan havaalanı yatırımı da mevcut iktidar tarafından yatırım programından çıkartılmıştır. Ayrıca, bazı iş adamlarımızın havaalanı yapımı konusunda destek açıklamaları, bu konuda hükümetin şehrimize ne kadar ilgi ve önem gösterdiklerini bize anlatmaktadır.

Muhalefet partileri göstermelik toplantı ve görüşmeler düzenleyerek Çorum’dan ayrılmakta, çalışmaların devamı getirilmemektedir.

Eğitim, ekonomi, sosyal hayat, temek hak ve özgürlükler, adalet, iş, refah gibi konular yerine suni gündemlerle halkımız oyalanmaktadır.

Deva partisi olarak gerçek gündemi sürekli sıcak tutmak ve sorunlara çözüm üretmek başlıca amaçlarımızdandır. Pazar ve marketteki ürünlerin fahiş fiyatları, esnafımızın içler acısı durumu, işsizlik sorunları, her geçen gün artan gelecek kaygıları, eğitim sorunları ve bunların salgınla birleşmesi sonucunda her bir vatandaşımız hem kendi hem de ülke geleceğinden endişe duymaya başlamıştır. İş, aş, hukuk gibi temel ihtiyaçların yanı sıra sosyal hayat ve refah düzeyi bakımından ülkemiz karanlığa gömülmektedir.

Aynı anda güçlü sanayi, tarım ve turizm potansiyeline sahip ülkemizin nadir şehirlerinden olan Çorum, iktidar partisinden gerekli desteği alamadığı için yerinde saymaktadır. Anadolu’nun birçok ilkine ev sahipliği yapması nedeniyle geçmişte dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan ilimizin ziyaretçi sayıları, ilgisizlikten ötürü her geçen yıl düşmektedir.

İlimizdeki sosyal hayat ise park ve bahçe ziyaretlerinden öteye geçememektedir.

Çorum halkı, bütün bu nedenlerden dolayı yeni bir siyasi parti, yeni bir heyecan istemektedir. Bu sorunların çözümü, halkın özlediği mutluluk ve refah düzeyi, ancak Deva partisi ile mümkün olacaktır.

Gerek iktidar partisinin temsilcileri, gerekse muhalefet partilerinden heyetlerin ilimizdeki yaptığı açıklamalar, “siyasi klişe” ifadelerinden öteye geçememektedir.

İktidar partisinin halktan uzak, toplumun beklentileriyle taban tabana zıt söylemleri, muhalefetin ise “oy avcılığı” niyetiyle suni gündem peşinde koşmasının ne ilimize, ne ülkemize ne de toplumumuza fayda sağlamamaktadır.

Ülkemizin dertlerine “deva” olmak için yola çıkan bir siyasi parti olarak, kuruluş hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Suni gündemlerle halkı oyalayan mevcut iktidarın yerine, gerçekleri suni gündeme kurban etmeyen, geçiştirmek yerine çözüme kavuşturmayı benimseyen bir iktidar kuracağız.” (Haber Merkezi)