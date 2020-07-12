Sungurlu’ya yeni SGK hizmet binası
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni hizmet binası yapım işinin ihale edildiğini ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını açıkladı.
Güncel 12.07.2020, 18:35
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AK Parti Çorum Milletvekili Kaya konuyla ilgili müjde vererek; “813 metrekare üzerine yapılacak yeni hizmet binamız, bodrum dahil 3 kattan oluşacaktır. Yeni hizmet binamız Sunguroğlu Mahallemizdeki 680 ada, 1 parsel nolu arsa üzerine yapılacak olup hizmet binamız 270 gün içerisinde tamamlanıp Sungurlu halkımızın hizmetine sunulacaktır” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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