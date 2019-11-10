Sungurlu’nun köyleri için Günay ile görüşme

Ziyarette Sungurlu İl Genel Meclis üyeleri Meclis Başkanı Osman Günay’la 2020 yılı yatırım ve çalışma programında ilçenin köylerine yapılacak yatırımları görüştüler.

İl Genel Meclisi üyeleri Günay ile ilçenin köylerine 2020 yılı yatırım ve çalışma programı dahilinde Yeşilova, Yeşilyurt köy içi menfez yapımı, Çavuşçu ve Tokullu bağlantı yollarına birinci asfalt sati kaplama, Kurbağalı, Kemallı, İmirli ve Kırankışla köylerine yapılacak kanalizasyon yapımı ile ilgili hizmetler için fikir alışverişinde bulundular.

(Haber Merkezi)