“Sungurlu’nun dereleri 7 yıldır ıslah edilmeyi bekliyor”

Mevsim şartları da dikkate alındığında önümüzdeki süreçte çayların bir felakete yol açmadan ıslahının yapılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Özsaçmacı, “Sırf kendinden olmayan bir yönetime sahip diye Çorum’un en büyük ilçesini cezalandırmaya çalışmak olması muhtemel bir doğal afette tüm halkımızı tehlikeye atmak demektir” dedi.

Çorum’a yapılan her yatırımın, gelen her desteğin kendilerini mutlu edeceğini kaydeden Bekir Özsaçmacı, yapılmayanları dile getirmenin de hem kendilerinin hem de kamuoyunun görevi olduğunun altını çizdi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Efendim falanca ilçeye yapıldı da filanca yapılmadı demiyoruz. Biz diyoruz ki en büyük ilçenin yaşayanlarının yedi yıldır bir felakete karşı karşıya kalınabileceğini de belirtmemize rağmen yapılmayan ıslah çalışmasından bahsediyoruz.

Adları adalet ile başlamasına rağmen, siyaseti toplumda senden benden ondan diye ayrıştıran çarpık zihniyet Çorum en büyük ilçesi Sungurlu’muzu aklı sıra cezalandırdığını sananlar vicdanları kararmış gözü dönmüşlerin bir ilçeyi Allah korusun felakete sürüklemekten geri durmamaktadırlar.

Yatırım ve destekler ayrım yapılarak Sungurlumuzu yok farz edenlere, bu şekilde kötülük yaptığını sananlara Hz. Ömer’in veciz sözünü hatırlatırız. ‘Gündüzleri boş geçirme. Çünkü işlediğin amellerin kaydediliyor. Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap. Çünkü işlediğin amellerin kaydediliyor. Bir kötülük yaptığında hemen iyilik yap. Çünkü yapılmış olan bir günah için hemen iyilik yapmaktan daha iyi bir şey görmüyorum.’

Devlet tarafından yapılması elzem olan konularda dahi ayrım yapan iktidarın mensupları, bey tul malın hesabını nasıl vereceğinizi düşünmenizi öneririz. Biz size adaletten bahsediyoruz, iyilikten bahsediyoruz ve bugün iyilikle bahsediyoruz.

Halkımızın yaşamını tehlikeye atacak boyutlara ulaşması muhtemel olarak değerlendirilen ve 7 yıldır ıslah çalışmasını beklediğimiz çayların yapılmıyor olmasını iş bilmezliğinize bağlıyoruz. Sizlere sözcüklerle tane tane anlatmamıza rağmen, Sungurlu’muzda hiç istemediğimiz ve olmaması için her gün dua ettiğimiz bir felaket ile karşılaşırsak. O gün bizimle hiç karşılaşmamayı dilersiniz.” (Haber Merkezi)