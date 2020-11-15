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Sungurlu’dan “İzmir” dayanışması

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından İzmir'de yaşanan deprem sonrası mağdur olan depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar yola çıktı.

Güncel 15.11.2020, 18:39
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Sungurlu’dan “İzmir” dayanışması

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in girişimleri ile başlatılan kampanyaya Sungurlulular ve belediye personeli büyük destek sağladı.

Destek olan hemşehrilerine ve personeline teşekkür eden Başkan Şahiner, “Biz Sungurlu olarak her zaman birlik olmayı, kenetlenmeyi ve ihtiyaç duyulan noktada olmayı başardık. Bugün yine kadirşinaslığımızı gösterdik. Gerek Sungurlu halkımız gerekse personelimiz kampanyaya büyük destek oldular. Hemşehrilerimize ve personelime çok teşekkür ederim.

Allah hepsinden razı olsun. İnşallah yardımlarımız en kısa zamanda depremzede kardeşlerimizin elinde olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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