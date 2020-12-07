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Sungurlu’da uzaktan eğitim faliyetleri değerlendirildi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve okul müdürlerinin katılımıyla iki oturum halinde gerçekleştirildi. 

Güncel 07.12.2020, 16:26
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Sungurlu’da uzaktan eğitim faliyetleri değerlendirildi

Toplantıda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin planlaması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konuları görüşüldü. 
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Uzaktan eğitim faaliyetlerinde yaşanacak sıkıntılar ve yürütülecek faaliyetler bizim ilk önceliğimizdir. Her öğrencimizi şehir merkezi, kasaba, köy ayırt etmeksizin canlı ders, EBA, EBA TV ya da whatsapp grupları ile öğrencilerimizi eğitim öğretim faaliyetlerinin içerisinde tutmamız gerekiyor. Maalesef ki bu salgından etkilenen en çok çocuklarımız oldu. 
Korona virüs'ün tüm dünyada ve ülkemizde yaşattığı sıkıntılar üzerine Bakanlığımız bu sürece hızlı bir şekilde adapte olduğunu ifade eden Yakup Sarı, "İnanıyorum ki sizlerin de gayretli çalışmaları ile bu eksiklikleri en kısa zamanda kapatacağız" dedi. 
Toplantıda daha sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve pandemi döneminde sosyal sorumluluk projeleri ve uzaktan eğitim sürecinde yapmış oldukları üstün gayret ve çalışmalardan dolayı okul müdürlerine teşekkür belgesi takdim edildi. 

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