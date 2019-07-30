Sungurlu’da hastaneye MR cihazı için bakanlıktan onay

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, bir bağışçının hastaneye MR cihazı bağışlamak istemesi üzerine gerekli izinlerin alınması için Sağlık Bakanlığı’na başvurulduğunu belirterek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin devreye girmesi sonucu bakanlıktan izin alındığını kaydetti.

Sungurlu Devlet Hastanesi’ne MR sisteminin kurulması için devreye giren Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Dere ve Vali Çiftçi’ye teşekkür eden Behiç Akkaş, MR cihazının kurulması ile ilçeden başka hastanelere hasta sevklerinin yaşanmayacağını söyledi.

TSO Başkanı Akkaş, geçtiğimiz yıllarda bir bağışçının hastaneye MR cihazı bağışlamak istediğini ancak, doktor sayısının yeterli görülmediği için Sağlık Bakanlığının izin vermediğini hatırlattı.

(Haber Merkezi)