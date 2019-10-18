Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.005
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.4899
EURO
6.4409

Sungurlu’da genel güvenlik ve asayiş uygulaması

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. 

Sungurlu’da genel güvenlik ve asayiş uygulaması

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. 

18 Ekim 2019 Cuma 14:54
Sungurlu’da genel güvenlik ve asayiş uygulaması

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla başlatılan asayiş uygulamasına çok sayıda polis ve bekçi katıldı. Şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, suç unsuru taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. 
Saat 20.00’de eski 112 yanında uygulamaya başlayan ekipler, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulamasının yanı sıra el çantaları ve valizleri de kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada toplamda 90 şahıs sorgulanırken, 1000 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. 

İlgili Haberler
Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Otomobille TIR çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
'Güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz'
'Güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz'
"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"
"Büyük bir eksikliği tamamlayacaklar"
"Başarı kendiliğinden gelmedi"
"Başarı kendiliğinden gelmedi"
Sungurlu'da esnaf gününe yoğun katılım
Sungurlu'da esnaf gününe yoğun katılım
Dodolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Dodolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim