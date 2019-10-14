Sungurlu’da borsadan 800 öğrenciye yardım

Yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Sungurlu Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği katkıları ile Sungurlu Ticaret Borsası tarafından okuyan ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye kışlık kaban ve mont yardımı yapılmıştır. Sungurlu Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği içerisinde 800 adet okuyan yoksul ve muhtaç öğrenci tespit edilmiştir. Tespit edilen okuyan öğrencilere verilmek üzere mont ve kabanlar ilgili okul müdürlüklerine teslim edilmiştir” denildi.

(Haber Merkezi)