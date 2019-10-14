Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93981
ALTIN
282.940
DOLAR
5.8976
STERLİN
7.4441
EURO
6.5042

Sungurlu’da borsadan 800 öğrenciye yardım

Sungurlu Ticaret Borsası her yıl kış ayları öncesinde olduğu gibi bu yıl da 800 öğrenciye kışlık mont ve kaban yardımında bulundu.

Sungurlu’da borsadan 800 öğrenciye yardım

Sungurlu Ticaret Borsası her yıl kış ayları öncesinde olduğu gibi bu yıl da 800 öğrenciye kışlık mont ve kaban yardımında bulundu.

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:39
Sungurlu’da borsadan 800 öğrenciye yardım

Yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Sungurlu Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği katkıları ile Sungurlu Ticaret Borsası tarafından okuyan ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye kışlık kaban ve mont yardımı yapılmıştır. Sungurlu Kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği içerisinde 800 adet okuyan yoksul ve muhtaç öğrenci tespit edilmiştir. Tespit edilen okuyan öğrencilere verilmek üzere mont ve kabanlar ilgili okul müdürlüklerine teslim edilmiştir” denildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
Sivas’taki Hitit kentleri gün yüzüne çıkarılıyor
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
“Sermaye piyasaları ve yatırım araçları” anlatıldı
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Gür’den “kanatlı eti” açıklaması
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi’nin altyapısı Turkcell’e emanet
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
Polonya’da eğitim ve kültür çalışmalarına katıldılar
KKSM'lere yoğun ilgi
KKSM'lere yoğun ilgi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim