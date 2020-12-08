“Sungurlu’da 80 köyün internet bağlantı kabloları tahrip edilmiş”

İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı oturumları devam ediyor. Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan raporda köylerdeki sıkıntının temeli eski usul ADSL denilen Telekom’un internet bağlantılarından kaynaklandığı belirtilirken, 80 köyün internet bağlantı kablolarının Özel İdare çalışmaları ve hırsızlık olayı sebebiyle tahrip edildiği bilgisine yer verildi.

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’nun raporunda şu görüşlere yer verildi:

“Sinyallerini aldığımız ve belirtilerini görmekte olduğumuz bu sıkıntılı süreç, eğitim sistemimizi de hiç alışmadığımız yöntemlere mecbur etmiştir. Malumunuz olduğu üzere okullar kapanmış, uzaktan televizyon ve internet üzerinden eğitim sistemine geçilmiştir. Doğal olarak eğitim sistemindeki bu yeni yöntem beraberinde yeni talepler ve sıkıntılar getirmiştir. Köylerdeki çocuklarımızın eğitimi ile ilgili olarak Sungurlu özelinde verilen araştırma öncesi tüm köylerimizde benzer sorunlar yaşanmakta olduğu bir gerçektir. Meclisimizce komisyonumuza havale edilen önergemiz gereği konunun tarafları olan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Telekom İl Müdürlüğü nezdinde araştırma ve inceleme çalışmaları yapmış olup önergede belirtilen sorunların köylerimizde yaşandığının teyidi amaçlı rastgele dört muhtarımızla telefonla görüşmek suretiyle önergeye konu hususlarda görüş alışverişinde bulunduk.

Köylerimizdeki çocuklarımızın uzaktan eğitimi ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, internet erişimi olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim ile canlı dersleri takip edebilmesi için açık okullarda EBA destek noktaları oluşturularak öğrencilerin kullanımına açıldığı ifade edilmektedir.

Köylerimizdeki sıkıntının eski usul ADSL denilen Telekom’un internet bağlantılarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu konuda İlçe MEM tarafından Sungurlu Telekom işletme şefliğinden aldıkları bilgilere dayanarak, 80 köyün internet bağlantı kablolarının Özel İdare çalışmaları ve hırsızlık olayı sebebiyle tahrip edildiği, köylerdeki sorunların bu tahribattan dolayı olduğu, bu tahribatın da kendi çalışmalarıyla düzeltilemeyeceği şeklinde komisyonumuz bilgilendirilmiştir.” (Haber Merkezi)