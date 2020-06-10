“Sungurlu’da 63 Covid 19 vakası tespit edildi”

24 vatandaşın hastanede yapılan testlerinin pozitif gelmesiyle İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin öz veriyle yaptığı filyasyon çalışmaları neticesinde 39 kişide hastalığın ilerlemeden tespit edilerek salgının yayılmasının engellendiğinin ifade edildiği açıklamada, İlçede 830 kişiye filyasyon çalışması yapıldığı, vatandaşların 14 gün boyunca günde 3 defa İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve Aile Hekimleri tarafından aranarak semptomlarının sorgulandığı vurgulandı. Semptom görülen vatandaşların da vakit geçmeden ambulans ile hastaneye sevkinin sağlandığı anlatıldı.

Vakanın görüldüğü her köy ve mahallede sağlık ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak ziyaretler gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, Halkın ilaç eksikliklerinin sorgulandığı, ilaçların nasıl kullanılacağının anlatıldığı ve halka Covid19 hakkında bilgi ve hijyen eğitimi verildiği anlatıldı.

Sungurlu kaymakamlığının açıklamasında ilçe genelinde salgınla mücadele kapsamında Sungurlu Kaymakamlığınca gereken tüm tedbirlerin yerinde ve zamanında alındığının belirtildiği açıklamada “Vatandaşlarımızın salgından etkilenmemesi adına söz konusu süreç başarıyla yönetilmektedir. Salgınla mücadelede aktif görev alan Sağlık, Emniyet, Jandarma personelimiz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımız verilen görevi hakkıyla yerine getirmenin bilinciyle ilk vakanın çıktığı tarihten itibaren büyük bir fedakârlık örneği sergilemiş ve sergilemeye devam etmektedir” denildi. (Haber Merkezi)