Sungurlu Zabıtası bulduğu parayı sahibine teslim etti

Zabıta Müdürlüğüne bağlı personel, rutin kontrollerini yapmak üzere görev aldıkları Sungurlu Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde bir miktar para buldu. Merkezi anons sisteminden yapılan ilanlar sonucunda paranın sahibinin Sıddık Nakkaş isimli şahıs olduğu anlaşıldı.

Sıddık Nakkaş, Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek kaybettiği parasını personelden teslim aldı. Sıddık Nakkaş, zabıta personeline örnek davranışlarından dolayı teşekkür ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’de personellerini tebrik etti.

(Haber Merkezi)