Sungurlu TSO ve Borsa’dan Ziraat Bankası ile protokol

TOBB ile Ziraat Bankası, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” başlattı.

Bu kapsamda Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş ile Ziraat Bankası Şube Müdürü Erhan Kartal tarafından protokol imzalandı.

Kartal daha sonra ise Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz ile de görüşerek protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile TSO ve Borsa üyelerine mal alımında esnek vadelendirme ve taksit imkânı sağlanarak nakit akışını kolaylaştırılmasının hedeflendiği bildirildi.

(Haber Merkezi)