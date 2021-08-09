Sungurlu Sosyal Güvenlik hizmet binası tamamlanıyor

Beraberinde SGK Sungurlu İlçe Müdürü Turgay Yıldırım ile birlikte SGM hizmet binasını inceleyen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Tök, yeni hizmet binası için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Sungurlu’da 813 metrekare üzerine yapılan yeni hizmet binasının bodrum dahil 3 kattan oluştuğunu kaydeden SKG İl Müdürü Tök; “Yeni hizmet binamız Sunguroğlu Mahallemizde ki 680 ada, 1 parsel no’lu arsa üzerine yapıldı. Hizmet binamız tamamlanıp, Sungurlu halkımızın hizmetine sunulacaktır” ifadelerini kullandı.



(Uğur GÖRKEM)

