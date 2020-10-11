“Sungurlu OSB’ye destek çağrısı

Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyenlere bedelsiz arsa tahsis edildiğini belirten TSO Başkanı Behiç Akkaş, “Sungurlulu hemşehrilerimizden ricamız, tanıdığı bildiği iş adamlarına bu durumu anlatmalı ve sosyal medyadan paylaşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı

TSO Başkanı Behiç Akkaş, "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasından Sungurlu'nun da faydalandığını belirterek, Organize Sanayi Bölgesinde tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, Sungurlulu yatırımcıları ve özellikle de il dışında ticaretle uğraşan Sungurlulu iş adamlarını burada yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi.

OSB’de içme suyu tesisi ve su deposu, kanalizasyon, telekomünikasyon alt yapısı, doğalgaz, yağmur suyu drenajı, yangın tesisatı ile site içi kilit taşı yol ve kavşakların yapım işlerinin tamamlandığını vurgulayan Akkaş, bölgede yatırımcılara yönelik arsa tahsislerinin devam ettiğini ifade etti.

Üretimin ve yatırımın kesintisiz devam etmesi gereken bu zor dönemde yatırımcıların işini kolaylaştıracak her türlü çalışmada olacaklarını belirten Akkaş, kurulacak yeni fabrikalarla ilçede var olan işsizlik sorununun önemli ölçüde çözüleceğini, bölgede üretilecek katma değeri yüksek ürünler ile ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanacağını bildirdi.

Diğer taraftan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından OSB’nin girişine “% 100 bedelsiz sanayi arsa tahsisi yapılmaktadır. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsat harcı alınmamaktadır” yazıları asıldı.

(Haber Merkezi)