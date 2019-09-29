Sungurlu OSB, baraj ve fakülte için destek istendi

Çorum Milletvekili Kaya, beraberinde AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Alaettin Tosundereoğlu, Mehmet Kaplan, Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Sarıyerli, Kadın Kolları ve partililerle TSO Başkanı Behiç Akkaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette TSO Başkanı Akkaş, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdiği Milletvekili Kaya’dan, ilçenin ekonomik olarak gelişmesi için yapılması gerekenleri anlatarak, destek istedi. Akkaş, Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) doğalgaz bağlanması, ilçeye ziraat fakültesi kazandırılması ve Kırankışla Barajı’nın biran önce yapılarak faaliyete geçmesini istedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, Kırankışla Barajı’nın bu yıl bitmeden ihalesinin yapılacağını belirterek, OSB’ye doğalgaz bağlanması için bakanlıkla görüşeceğini ve Sungurlu’ya bir fakülte açmayı planladıklarını kaydetti. Oğuzhan Kaya, ayrıca devlet hastanesinin diş doktoru ihtiyacının giderileceği sözünü de verdi.

Sungurlu TSO Meclis Başkanı Alp Eren Akel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muammer Çuhacı ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ilçe ekonomisi üzerine istişarelerde bulunuldu.

TSO Başkanı Akkaş, ziyaretlerinde dolayı Milletvekili Oğuzhan Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)