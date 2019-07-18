“Sungurlu OSB, 6. bölge teşvik kapsamına alınmalı”

MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin’in de katıldığı ziyarette Behiç Akkaş, Sungurlu OSB’nin sorun ve talepleri hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Akkaş, Sungurlu OSB’nin 5. bölge teşvik kapsamından, 6. Bölge kapsamına alınmasının gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Ceylan ise, Sungurlu OSB’nin önemli bir sanayi merkezi olduğunu kaydederek, teşvik kapsamının genişletilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını ve bulunmaya da devam edeceklerini söyledi.

Ceylan, ziyaretten dolayı Behiç Akkaş ve Yasin Şahin’e teşekkür etti.

(Haber Merkezi)