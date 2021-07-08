Sungurlu MYO’nun Protez ve Ortez programına onay

Bu kapsamda Hitit Üniversitesi'nin 1 yeni ön lisans programının açılması ile 5 yeni programa öğrenci alımı yapılması yönündeki teklifi YÖK tarafından uygun bulundu. Bu kapsamda Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda Ortopedik Protez ve Ortez Programı açıldı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde Ortopedik Protez ve Ortez programının açılması yönündeki teklifi uygun bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Buğra Bağcı, “Modern ve geniş fiziksel alanları, nitelikli ve deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla özellikle sağlık hizmetleri alanına yoğunlaşan Sungurlu Meslek Yüksekokulumuz, Ortopedik Protez ve Ortez Programının da açılması ile birlikte sağlık hizmetleri programları açısından daha zengin bir hale gelmiştir. Bu anlamda, açılacak bölüm ve yetiştirilecek insan kaynağı ile Yüksekokulumuz, üniversitemiz makine ve imalat teknolojileri ihtisaslaşma alanına katkı sağlayacaktır” dedi.

Bağcı, ülkemizde protez-ortez sektörünün ihtiyaç duyduğu teorik ve pratik anlamda donanımlı teknik elemanların yetiştirilmesinin amaçlandığı Ortopedik Protez ve Ortez Programına öğrenci alımı için de gerekli altyapı ve insan kaynağının karşılanması yönünde çalışmaların başlatıldığını belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)

