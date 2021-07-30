“Sungurlu muhalif olduğu için cezalandırılmak isteniyor”

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında toplanan İl Koordinasyon Kurulu’nda konuşan Şahiner, ilçe merkezine taşkın, sulama ve içme suyu sağlayacak olan Diğ Barajı ile ilgili olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısından Sungurlu Belediyesi’ni ne de Sungurlu Kaymakamlığı’nın haberi olduğunu belirterek, “AK Parti İlçe Başkanı, oturmuş kamulaştırmayı yönetiyor. Devletin kaymakamının seçilmiş belediye başkanının çağrılmadığı toplantıları bu gibi insanların temsil etmeleri devletin seviyesini düşürmekten başka bir işe yaramaz” dedi.

Öte yandan Belediye olarak Evci Barajı’ndan su istediklerini ancak sırf muhalif bir belediye oldukları için DSİ’nin su vermek istemediğini kaydeden Şahiner, “Böyle devam ederse 2 sene bilemediniz 3 sene sonra Sungurlulular ellerinde damacana ile su taşıyacak. Bunun vebali kimde? Bu konuda ızdırap içindeyim. Muhalif de olabiliriz, iktidar da olabiliriz bizim için görüşler önemli değil. Ama ne yazık ki bizim taleplerimiz ve görüşlerimiz dikkate alınmıyor. Belediye’nin yok sayılarak yapıldığı bir kamulaştırmayı esef kınıyorum” dedi. (Murat SARIKOCALAR)

