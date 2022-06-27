Sungurlu Mal Müdürü Burhan Sürer görevine başladı

Amasya’da Defterdarlık uzmanı olarak görev yapan Burhan Sürer, girdiği Mal Müdürlük sınavını derece ile kazanarak 31 Mayıs 2022 yılında Sungurlu Mal Müdürü olarak görevine başladı.

Sungurlu’nun şirin ve güzel bir ilçe olduğunu belirten Mal Müdürü Sürer, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını ve burada görev yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

BURHAN SÜRER KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da doğdu aslen Karslı’dır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Anadolu üniversitesi (örgün öğretim) iktisadi ve idari bilimler fakültesi maliye bölümünü bitirdi. 2010 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu defterdarlık uzman yardımcılığı sınavını kazandı ve Amasya defterdarlığına atandı. 2013 yılında yeterlilik sınavını kazanarak defterdarlık uzmanı oldu. 2015 yılında muhasebe yetkilisi sertifikasını aldı. 2021 yılında mal müdürlüğü sınavını derece ile kazanarak 31 Mayıs 2022 yılında Sungurlu Mal Müdürlüğü'nde Mal Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)

