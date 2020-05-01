Sungurlu Kızılay’dan maske ve dezenfektan

Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen maske ve dezenfektanları İbrahim Çırakoğlu, beraberindeki Kızılay gönüllüleri ile birlikte kentin birçok noktasında esnaf ve vatandaşlara ulaştırdı.

Kızılay Sungurlu Koordinatörü Çırakoğlu ve gönüllüler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyararak, maske ve dezenfektanları takdim etti.

İbrahim Çırakoğlu, “COVİD-19 ile mücadele kapsamında gerek yurtta gerekse il genelinde çeşitli tedbirler alınmaktadır. Tedbirler kapsamında Türk Kızılayı Sungurlu İlçe Temsilciliği olarak esnafımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttık. Kızılay gönüllülerimiz her vatandaşımızın ihtiyacına koşmaktadır.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)