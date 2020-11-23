Sungurlu'da kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 19 T 1116 plakalı ticari taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan 06 BPD 278 plakalı jeep Ocaklı Kavşağına geldiği esnada çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ticari taksi savrularak orta refüje çıkarken 06 BPD 278 plakalı araç sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonucu yaralı sürücü Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.