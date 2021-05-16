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Sungurlu'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 02.06'da merkez üssü 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilirken depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Güncel 16.05.2021, 09:57
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Sungurlu'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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