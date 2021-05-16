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Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
Sungurlu'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 02.06'da merkez üssü 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilirken depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Güncel 16.05.2021, 09:57
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