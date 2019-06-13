Sungurlu CHP, oy kullanmak isteyenleri İstanbul’a götürecek

CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İstanbul’da oyu olan Sungurlulu partililerin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek olmaları için oy kullanmalarını istedi.

22 Haziran Cumartesi akşam saat 18.00’de parti binası önünden İstanbul’a araç kaldıracaklarını belirten Erayhan, oy kullanmak isteyen partililerin ücretsiz İstanbul’a götürülüp geri de Sungurlu’ya getirileceğini ifade etti. Erayhan, İstanbul’a oy kullanmak için gitmek isteyen vatandaşların CHP İlçe Başkanlığına müracaat etmelerini istedi. (Haber Merkezi)