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Sungurlu CHP, oy kullanmak isteyenleri İstanbul’a götürecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen partilileri ücretsiz İstanbul’a götürüp, geri de getirecek.

Sungurlu CHP, oy kullanmak isteyenleri İstanbul’a götürecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sungurlu İlçe Başkanlığı, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak isteyen partilileri ücretsiz İstanbul’a götürüp, geri de getirecek.

13 Haziran 2019 Perşembe 23:47
Sungurlu CHP, oy kullanmak isteyenleri İstanbul’a götürecek

CHP İlçe Başkanı Ali Erayhan, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde İstanbul’da oyu olan Sungurlulu partililerin CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek olmaları için oy kullanmalarını istedi.

22 Haziran Cumartesi akşam saat 18.00’de parti binası önünden İstanbul’a araç kaldıracaklarını belirten Erayhan, oy kullanmak isteyen partililerin ücretsiz İstanbul’a götürülüp geri de Sungurlu’ya getirileceğini ifade etti. Erayhan, İstanbul’a oy kullanmak için gitmek isteyen vatandaşların CHP İlçe Başkanlığına müracaat etmelerini istedi. (Haber Merkezi)

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