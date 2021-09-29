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Sungurlu Belediyesi’nin alt yapı mücadelesi sürüyor
Güncel 29.09.2021, 18:59
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, sağlıksız alt yapıdan Sungurlu’yu kurtaracağını söyledi.
Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner sağlıksız alt yapıyla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.
Şahiner, “Ne pahasına olursa olsun sizi bu eski ve sağlıksız alt yapıdan kurtaracağım. Ama bugün, ama yarın. Sözüm olsun” dedi. (Haber Merkezi)
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