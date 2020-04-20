Sungurlu Belediyesi’nden vatandaşa ücretsiz maske

Sungurlu Belediyesi, korona virüs sürecinde zor durumlar yaşayan vatandaşlar için örnek bir uygulama daha başlattı.

Halktan yana uygulamalarıyla dikkat çeken Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye imkânlarıyla üretilen maskeleri vatandaşlara dağıtıyor.

Korana virüs ile mücadelede en başarılı belediyeler arsına giren Sungurlu Belediyesi, ilçeye yapılması gereken tüm çalışmalarına devam ederken, sosyal belediyecilik anlamında yine birçok belediyelerin önünde bir görüntü sergiliyor.

Belediye Başkanı Şahiner’in üretimini yaptırdığı maskeleri kolay bir şekilde halkla buluşturuyor olması ilçe halkını sevindirdi. (Haber Merkezi)