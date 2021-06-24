Sungurlu, Alaca ve Osmancık’tan YKS adayı öğrencilere araç tahsisi

Sungurlu Belediye Başkanlığı bu haftasonu yapılacak olan YKS’ye gidecek öğrenciler için Belediye binası önünden araç kaldıracağını duyurdu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, her yıl öğrencilerin sınav heyecanını birlikte paylaşıyor. Bu kapsamda öğrencilerin sınav merkezlerine daha kolay ulaşmaları için araç tahsis eden Başkan Şahiner, bu sayede ilçeden çok sayıda öğrencinin Çorum merkezdeki sınav merkezlerine ulaşacağını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “26-27 Haziran tarihlerinde sabah saat 07:30’da hareket etmeye başlayacak araçlarımızdan tüm öğrenci kardeşlerimiz yanlarında gidecek bir kişi ile birlikte faydalanabilecek. Gerekli bilgi için 444 02 19 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Sınava girecek tüm hemşerilerimize şimdiden başarılar diler, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ederiz” denildi.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan da YKS için Osmancık’tan Çorum’a ücretsiz araç kaldırılacağını açıkladı.

YKS için Çorum’a gidecek öğrenciler için parti binası önünden araç kaldırılacağını ifade eden Şerif Okudan, bugün akşama kadar öğrencilerin partilerine gelerek sınav giriş belgesi ile birlikte kayıt yaptırmalarının yeterli olacağını bildirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Okudan, “Araçlarımız siz değerli öğrenci kardeşlerimizi parti binamız önünden alıp Çorum'da belirlediğimiz noktada indirecek sınav çıkışında tekrar sizi alıp geri getirecektir. Kayıt ve İrtibat için = 0543 566 61 02” diye konuştu.

Çorum’un Alaca Belediyesi de YKS’ye girecek öğrencilere ücretsiz servis sağlayacak.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun talimatı ile YKS için Çorum’da gelecek öğrencilere yol hizmeti sunulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ilçeden Çorum’a gidecek öğrencilerin kendilerine ulaşmaları halinde ücretsiz olarak araç hizmeti verileceği vurgulandı.

(Haber Merkezi)

