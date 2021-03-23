Sungurlu Akpınar’da 10 dönüme 1500 adet lavanta fidesi dikildi

Sungurlu’nun Akpınar köyünde 1500 adet Angustifolya cinsi lavanta fidesi dikildi.

Ziraatçılar Tarım Market tarafından Bulgaristan’ın Kazanlık bölgesinde üretilen lavantalar lavanta yağı sektöründe kullanılıyor.



Köy Muhtarı Haydar Aralıoğlu, geleneksel tarımla geçinemez hale geldiklerini belirterek, “Yıllardır topraklarımızda buğday, arpa, nohut gibi ürünler yetiştiriyoruz. Kuraklık ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle ürettiğimiz ürünlerden beklediğimiz kazancı elde edemiyoruz. Bazı yıllar yaptığımız harcamaları geri alamıyoruz.” dedi.



Akpınar Muhtarı Haydar Aralıoğlu, daha sonra konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Alaca ilçesinde Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan Sayın’ın başlattığı iyi tarım uygulamalarına geçtiğimiz yıl 68 dönüm çörek otu ekimi yaparak başladık. İkinci yılda ekim alanı 250 dönüme ulaştı. 2800 adet lavanta fidesi diktik. Nisan ayında deneme amaçlı 15 dönüm alana karabuğday (Greçka) ekimi yapacağız. Topraklarımızda yağlık adaçayı dikildi. Nisan ayında kekik ekimi yapılacak.

Yapılan denemelerde beklediğimiz sonuçları alabilirsek daha geniş alanda benzer ürünlerin ekimi yaygınlaşacak.

Bu örnek çalışmaları başlatan ODTÜ Kimya Bölümü mezunu Hasan Ali Karavacıoğlu’na, Nevzat Göktaş’a, Haydar Kanıcıoğlu’na, İsmet Anaroğlu’na, emekli öğretmen Arap Çataroğluna teşekkür ederim.”

(Arap ÇATAROĞLU)

