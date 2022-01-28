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Süne ile mücadelede büyük başarı 

Çorum Ticaret Borsası ev sahipliğinde Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tarımsal sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile süne ile biyolojik mücadele kapsamında toplantı düzenlendi. 

Güncel 28.01.2022, 21:26 28.01.2022, 22:17
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Süne ile mücadelede büyük başarı 

Ticaret Borsası’nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Borsa Meclis Başkanı ve Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alıcı, Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Karadeniz Birlik) Başkanı Ali Bardakçı ve Birlik Müdürü Bülent İnce, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Saygı, Tarım Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Cumhur Türkoğlu, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Naki Özkubat, hububatın ana zararlısı süne tahribatından dolayı hem üretici hem de ülke ekonomisi büyük kayıplar yaşadığını, süneye karşı mücadele kaliteli buğday üretimi sağlamak için oluşturulan politikaların başında geldiğini, bu kapsamda 2018 yılında Çorum Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Belediye, Ticaret Borsası ve Damızlık Birliği işbirliğinde süne ile biyolojik mücadele projesi başlattıklarını kaydetti.
Naki Özkubat “Bu proje kapsamında Borsamızca 2019 yılında 1000 adet keklik doğaya salınmış, 2020 yılında borsamız tarafından 1500 adet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2000 adet toplamda 4500 adet keklik salımı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında 1000 adet karadut fidanı 2021 yılında 1768 adet vişne kızılcık ve badem fidanı dağıtımlarını yaptık. Çiftçilerimizi süneye karşı bilinçlendirmek adına afişler hazırlanarak merkez ve ilçe köylerine dağıtımını yaptık. 2019 yılında %4 olan süne tahribat oranı 2021 yılı ölçümlerine göre %1,2 düzeyine düşmüştür. Projemiz 2022 yılında da keklik salımı ve ağalandırma çalışmalarına devam edecektir” dedi.

“Yaklaşık 4 yıl boyunca sürdürdüğümüz projeden istenilen sonucu almış bulunmaktayız. 2018 yılında %5,2 2019 da %4 olan süne oranları çalışmalarımız sonucunda 2021 yılında %1,28 e ulaşmıştır” diyen Özkubat sözlerini şöyle sürdürdü: “Buğdayda kalite kaybına neden olduğu gibi üreticimizin de ekonomisine zarar olan süne oranlarının azalması ile 2018 yılında Borsamızda satışı yapılan Ekmeklik Buğdayın ortalama fiyatı 0,960 iken Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama fiyat 1,361 di yani yüzde 30 gibi bir fark söz konusu iken 2021 yılında Çorum Ticaret Borsası’nda ortalama fiyat 2,981 iken Polatlı Ticaret Borsası’nda ortalama fiyat 2,852dir. Bu da demek oluyor ki çalışmalarımız sonucunda yüzde 30’larda olan fark giderek azalmakla birlikte %1 oranında artış göstererek artmaya başlamıştır. Bu da üreticimize 200.000.000 (200 milyon TL) gibi bir fayda sağlamıştır”


(Volkan SINAYUÇ)
 

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