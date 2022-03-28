Süne ile mücadelede 7300 karadut fidanı

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, “2018 yılında göreve geldiğimizde köylülerimiz ürünlerinin değerinde olmadığını belirterek isyan ediyordu. Polatlı Borsası ile Çorum Ticaret Borsası arasında ortalama yüzde 30 fiyat farkı vardı. Bunun nedenlerini araştırırken Çorum’daki buğdayların süneli olduğunu gördük. Süne ile mücadele etmemiz gerektiğine inandık. Bu çerçeve kapsamında süne ile mücadele çalışması başlattık. Çorum Valiliği koordinesinde İl Tarım ve orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ile birlikte yaptığımız ortak çalışma ile sünenin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek keklik salımı programına başladık. 2020 yılında da keklik salımının yanı sıra fidan dağıtımına başladık.



Polatlı Borsamızla 2018 yılında olan fiyat farkı bugün ortadan kalkarken Çorum Ticaret Borsası’nda ürünler yüzde 1.5 oranında pahalı satılmaktadır. Bunun nedeni de göreve geldiğimizde 5.4 olan süre oranı bugün 1.3’e düşmüştür.

Önemli olan üretmek ancak kaliteli üretmek. Kaliteli üretim için gereken herşeyi yapacağız. Borsamızda kaliteli ürün satışının yapılmasını istiyoruz. Süne ile mücadele çalışmaları çerçevesinde kırsalda köylülerimizi bilgilendirdik.

2021 yılında borsamızda 360 bin ton buğday tescili yapılmış. Bugün 200 milyon liraya yakın Çorumlu çiftçilerimize katma değer sağlandı. Bu paranın Çorum ekonomisine büyük katkılar sağladığına inanıyorum. Bu proje hepimizin projesi.

Bu sadece dut ağacı dikmek değil. Bu uzun vadede süne ile mücadele etme programıdır. Tek endişem bu yıl kar yağışı fazla oldu. Bu nedenle kekliklerin yaşam alanları kısıtlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle meşe ağaçlarının altındaki sünelere ulaşamamış olabilirler. Bu yıl sünede artış olacağını tahmin ediyoruz. Gelen ürünlerin hepsini kontrol edeceğiz. Artış olursa süne görülen bölgelerde çalışma yapacağız” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milletvekilleri Tufan Köse, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Ahmet Sami Ceylan ve Vali Mustafa Çiftçi’nin konuşmalarının ardından karadut fidanları çiftçilere dağıtıldı.

Karadut fidanlarının temini için Çorum İl Özel İdaresi 50 bin, Çorum Belediyesi 50 bin, Çorum Ticaret Odası 50 bin, Alaca Belediyesi 50 bin, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 50 bin, Çorum Ziraat Odası 25 bin, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 10 bin, Veteriner Hekimler Odası 10 bin, Çorum Pancar Üreticileri Kooperatifi 10 bin ve Karadenizbirlik 10 bin olmak üzere toplam 315 bin lira tutarında katkı sağlandığı belirtildi.

(Taner ŞİMŞEK)