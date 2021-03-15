Süne ile mücadele için muhtarlara 7 bin fidan

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Gökgöz, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İlyas Akyol, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, tarımsal kuruluşların yöneticileri ile köy muhtarları katıldı.

“HEDEFİMİZ 4 YIL İÇİNDE 1000 TON SÜT TOPLAMAK”

Süne ile mücadele kapsamında iki yıldır uygulanan proje kapsamında tüm merkez köylere 20 adet vişne, 7 adet kızılcık ve 3 adet badem olmak üzere 30’ar adet fidan dağıtımı yapılan törende ilk konuşmayı yapan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Vali Mustafa Çiftçi’nin öncülüğünde hayata geçirdikleri projenin başarıyla sürdüğünü söyledi.

Proje uyarınca geçen yıl da doğaya keklik salınarak dut fidanı dağıtımı yapıldığını söyleyen Yılmaz Kaya, “Çorum'da STK'lar olarak birlik beraberlik içinde Çorum için ne proje üretebiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Bu birlik beraberlik bizim yolumuza güç veriyor. Burada hayata geçirdiğimiz bir projeye Tarım Bakanlığı tarafından 65 milyon TL kaynak ayrıldı ve 29 ilde uygulamaya başladı. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi.

Damızlık Birliği yöneticileri olarak 3 yıldır görevde olduklarını, toplanan sütte geçen yıla göre yüzde 22 artış yaşandığını, halen 250 ton süt toplanan Çorum’da hedeflerinin 1000 tona ulaşmak olduğunu belirten Kaya, yurtdışından hayvan getiren değil yurtdışına hayvan satışı yapılan bir il olmak için çaba gösterdiklerini, bu çalışmalarda desteğini esirgemeyen başta Vali Çiftçi olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Vali Çiftçi ve Ziraat Odası Başkanı Sayan ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat da süne ile mücadelede çalışmalarının süreceğini vurguladı.

SAYAN: “SELEKTÖR PROJESİ ONAYLANDI”

Birlik beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da konuşmasında bu çalışmalarına desteğini esirgemeyen başta Vali Çiftçi olmak üzere kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Sayan, yakın bir zamanda Orman dairesinden de 30 bin tane fidanın alınarak dağıtılacağını ifade ederek “Valimiz öncülüğünde hazırladığımız çiftçiye selektör projemiz geçmiştir. Bu çiftçilere büyük bir yatırım olacak. Çiftçiye hizmet etmek sizlere de gurur veriyor” diye konuştu,

“ODA VE BİRLİKLER ÇOK GÜÇLÜ OLMALI”

Çorum’da dolu dolu bir 3 yılı geride bıraktığını söyleyerek Vali Mustafa Çiftçi öncülüğünde, milletvekilleri, siyasi partiler, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte elini taşın altına koyarak Çorumluya hizmet üretmeye çalıştığını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da törende yaptığı konuşmada süne ile mücadeleyi anlattı.

Çorum’un da yer aldığı Orta Anadolu’da süne zararının çok olduğunu söyleyen Sarı, ilimizin bunun sıkıntısını çok çektiğini, kurum olarak bir yılda 3 kez süne sayımı yaptıklarını, çok çeşitli işleri olduğu için uzmanlaşmada sıkıntı yaşandığını ve buna rağmen gece gündüz demeden üreticiye faydalı olmaya gayret gösterdiklerini bildirdi.

Çorum’daki tarımsal oda ve birliklerin güçlü olması gerektiğini de belirten Sarı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Proje kapsamında Geçen yıl keklik salınımı, dut fidanı dağıtımı, bu sene de yine fidan dağıtımı yaparak bunların takibini yapacağız. Geçen yıl dağıtılan dut fidanlarının kontrolünü yapıp en başarılı olanlara plaket vereceğiz. Biz süne ile sadece bunları yapmıyoruz. Damızlık Birliği de üç yıl içinde büyük ivme kazandı. Çorum Ziraat Odası artık sertifikalı tohum üretimine geçti. Bu sene 3 bin dekar alanda deneme ekimi yaptık. Koyun Keçi Birliği belli bir noktaya geldi. Biz oda ve birliklerin çok güçlü olmasını istiyoruz. Eğer onlar güçlü olursa Çorum üreticisine hizmet olarak geri döneceğine inanıyoruz. Ben burada bizleri yalnız bırakmayan Valimize, Vali Yardımcısına, siyasi partilerin temsilcilerine, oda ve birlik yöneticilerine, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.”

FİDAN DAĞITILDI

Törende Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa Çiftçi’nin konuşmalarının ardından muhtarlara 30’ar adet fidanların dağıtımına geçildi. Buna göre Sırıklı Köyü Muhtarı Zeynep Tufan'a Vali Çiftçi; Çatak Köyü Muhtarı Cemal Karataş'a Belediye Başkanı Aşgın; Karaca Köyü Muhtarı Salih Biçer'e Vali Yardımcısı Yüksel; Hamamlıçay Köyü Muhtarı Bekir Söylemez'e İl Genel Meclisi Başkanı Günay; Beydilli Köyü Muhtarı Murat Ünel'e Tarım Müdürü Sarı; Abdalata Köyü Muhtarı Ömer Anlı'ya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Akyol; Paşaköy Köyü Muhtarı Yüksel Ertürk'e AK Parti İl Başkan Vekili Gökgöz; Hamdiköy Muhtarı Hayati Selbes'e CHP İl Başkanı Tahtasız; Türkler Köyü Muhtarı Ömer Tomak'a MHP İl Başkanı Karapıçak; Ahilyas Köyü Muhtarı Ali Karagöz'e AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akar; Eymir Köyü Muhtarı Mehmet Kandemir'e Ziraat Odası Başkanı Sayan; Celilkırı Köyü Muhtarı Fatih Dede'ye ÇESOB Başkanı Gür; Çanakçı Köyü Muhtarı Gürbüz Yasakçı'ya Borsa Başkanı Özkubat ve Konaklı Köyü Muhtarı İdris Patlak'a Damızlır Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kaya verdi. Diğer köy muhtarları da sırasıyla fidanlarını teslim aldı.

(Haber Merkezi)