Sunat: “İktidar, İskilip’e verdiği sözleri tutmadı”

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum'un İskilip İYİ Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilçeye gelen İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Sunat, İYİ Parti İskilip İlçe Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

İskilip'te iktidar tarafından söz verilen İskilip-Tosya yolu, Meslek Yüksekokulu ve Sahil Yolu projelerinin AK Parti döneminde 20 yıldır yapılamadığının altını çizen Sunat, Çorum ve ilçelerine bir yatırım yapılmamasına üzüldüklerini kaydetti.

Açıklamalarını sürdüren Ankara Milletvekili Şenol Sunat, “20 yıl tek başına iktidar olmuş AK Parti iktidarında milletvekillerinin de çıktığı Çorum ve İlçelerinde bir yatırımın olmaması beni çok üzdü. Çorum girişimci iş adamlarının kendi memleketlerine yatırım yaptığı bir il.

Türkiye ekonomisinde de ihracat alanında baktığımızda da çok önemli bir ekonomiyi Türkiye'ye kazandıran bir ilimiz. Ama maalesef Türkiye hâzinesinden en az pay alan illerimizden de birisi olması da üzüntü verici. İşsizliğin artığını çiftçinin çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi. İnsanların çığlıklarını genel başkanımız ve iyi partili arkadaşlarımızın duyurduğu bir dönemden geçiyoruz.

Şuanda bir seçim yok Türkiye'de ama biz de geziyoruz ve diyoruz ki sizin sesiniz olacağız. Biz bu ülkenin problemlerini çözmeye hazırız. Önerilerimizi genel başkanımız Meral Akşener TBMM Grup toplantılarında ve her gittiği yerde anlatıyor. Yeni projelerimizle Türkiye'nin huzurundayız. Emin olun Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir meselesi ve problemi yok. Türkiye'nin kaynakları da çok. Bir meslek sahibi olmuş o kadar okumuş genci olan bir ülkeyiz ve bu gençlerimizin gelecekten ümidini kesmesine asla müsaade etmeyeceğiz biz. Biz varız diyoruz. İnşallah iktidara geldiğimizde Çorum'un da İskilip'in de dertlerini çözeceğiz. Ben fahri milletvekiliniz olarak bütün meselelerinizi gündeme getireceğime söz veriyorum” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)