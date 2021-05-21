Sun-Ka ve Larton’a SGK teşekkür belgesi

Sungurlu’da faaliyet gösteren Larton Ambalaj ve Sun-Ka Kağıt firmalarına, SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök tarafından, son beş yıldır primlerini düzenli ödemeleri ve bildirgelerini zamanında vermeleri nedeniyle teşekkür belgesi verildi.

SGK Müdürü Tök, Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj’ı ziyaret ederek, teşekrür belgelerini Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Öztekin’e ve Genel Müdür Levent Öztekin’e verdi.

S.Zeki Öztekin, teşekkür belgesini SGK Müdürü Ömer Tök’ün elinden aldı.

Ömer Tök ve Levent Öztekin, Larton’un girişinde…

(Haber Merkezi)