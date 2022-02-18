SUN-KA Kağıt da ticaret heyetinde yerini aldı 

Türkiye’nin önde gelen ihracatçılarından oluşan heyet, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar doğuracak ,ihracat rakamlarını artıracak temaslarda bulundu.

22 sektörden 39 birlik temsilcisi ve 50 firma temsilcinin bulunduğu Dubai Ticaret Heyeti ile 300’ü aşkın Birleşik Arap Emirlikleri şirketleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Levent Öztekin’in yönetiminde muhasip üye olarak yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi, pandemiye rağmen 73 ülkeye 105 ticaret heyeti gönderdi.

(Haber Merkezi)

