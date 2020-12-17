Sümer: “Mutfakta yerli malı ürün kullanılmalı”

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, vatandaşlara mutfaklarında yerli malı ürün kullanmaları çağrısında bulundu.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Mustafa Sümer, yeni neslin yabancı terimlerle yetişmesine karşı olduklarını da dile getirdi.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyon’na (TAŞPAKON) bağlı Karadeniz Federasyonu (KARAPAFED) üyesi olarak Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın önemine ilişkin bir açıklamada bulunan Sümer şu görüşlere yer verdi:

“Bizler mesleğimiz gereği olarak mutfaklarımızda sadeci yerli ürünlerin kullanılmasını istemekteyiz. Hatta yerli terimlerin kullanılmasını da vurguluyoruz. Yeni neslin yabancı terimlerle yetişmesine karşıyız. Bir yandan da tutum olarak sağlık, para, eşya ve zamanın gerektiği gibi harcanması gerektiğine inanıyoruz. Tutuma dikkat ettiğimiz takdirde yatırımlarımız da mantıklı ve ölçülü seviyede olur”

(Haber Merkezi)