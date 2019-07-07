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Sülüklüevler 38.Sokak’ta hummalı çalışma

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler mevkiinde ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin bazı bölümlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sülüklüevler 38.Sokak’ta hummalı çalışma

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler mevkiinde ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin bazı bölümlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 19:14
Sülüklüevler 38.Sokak’ta hummalı çalışma

Yaklaşık 3 ay önce Sülüklüevler mevkiinde çalışmalara başlayan ekipler Sülüklüevler 38.sokak üzerinde yeni yol çalışmasına başladı. Sülüklüevler 38.sokak üzerinde 15 metre genişliğinde 340 metre uzunluğunda yapılacak olan yeni yol için hafriyat çalışmalarının yanı sıra 6100 ton stablize dolgunun yapılacağı yeni yolda 1600 ton mekanik dolgu serimi gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin bazı bölümlerinde yeni açılan imarlarla ilgili yol çalışmalarının yıl boyunca süreceğini belirtti. Aşgın “İmar değişikliği yapılan bölgelerimizde yeni yollar açıyoruz. Bu yeni yollarla birlikte alt yapıyı tamamen yeniliyoruz ve ardından da yol çalışmamıza geçiyoruz. Sürekli büyüyen ilimizde vatandaşımızın rahatı için ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Belirttiğimiz bölgede de yıl boyunca çalışmalarımız devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)

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